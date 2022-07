Le Normand allontana l’ipotesi cessione? Il difensore: “Procede bene il rinnovo con la Real Sociedad”

Robin Le Normand, difensore accostato alla Fiorentina come potenziale sostituto di Milenkovic, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser della trattativa per il possibile rinnovo di contratto con la Real Sociedad: “Prima del ritiro avevo chiesto ai miei agenti di non dirmi niente perché volevo riposarmi in vacanza staccando un po’. Poi quando sono tornato a lavoro, ci ho riparlato e mi hanno informato della trattativa. Penso che stia procedendo tutto bene”