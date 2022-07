Jovic lancia la sfida: “Voglio fare almeno 30 gol. Chi farà più gol tra me e Vlahovic? Vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: “Vlahovic mi ha sempre parlato bene dei viola. Sono sono tra i migliori in Italia, spero di non deluderli. Il mio obiettivo è fare almeno 30 gol. Chi segna di più tra me e lui? Vedremo”.