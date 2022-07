Bianco: “Spero di rimanere alla Fiorentina, Firenze mi piace più di qualunque altra città”

Il centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco ha risposto ad alcune domande sul ritiro di Moena durante un’intervista ai microfoni del profilo ufficiale viola di Tik Tok: “I primi cinque giorni sono stati un trauma, ma sono contento di essere tornato ad allenarmi. Il livello di intensità è sempre molto alto, forse anche più dello scorso anno. In molti abbiamo già lavorato col mister, sappiamo quello che vuole da noi. Dovremo farlo con maggior qualità. Futuro? Ringrazio tutti i tifosi che mi stanno vicino. Spero di rimaner qua, Firenze mi piace più di qualunque altra città. Amichevole? Ho sbagliato un gol, non è il primo. Ho un problema con questo fondamentale. Non è stato certo un bel periodo, quando mi sono fatto male, però ho cercato di stare sempre vicino alla squadra in tutti i modi. Coppa Italia? Emozione incredibile, mi sono scese le lacrime. L’abbiamo presa all’ultimo respiro, quando sembrava una partita destinata ai supplementari”.