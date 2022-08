Repubblica, Lo Celso-Fiorentina sarà decisiva la volontà del giocatore. Può arrivare in prestito?

In attesa che torni Castrovilli e si ristabilisca al 100% dal suo brutto infortunio. E poi Lo Celso, di proprietà del Tottenham e valutato oltre 20 milioni di euro, che non rientra più nei progetti di Conte. L’ultima stagione ha fatto molto bene in prestito al Villareal, club che adesso lo rivorrebbe. Il Tottenham è pronto a discuterne e potrebbe aprire alla soluzione del prestito oneroso con diritto di riscatto: la proposta che la Fiorentina ha in canna per convincere gli inglesi e portare in dote a Italiano un calciatore di esperienza anche internazionale, nel giro della Nazionale Argentina e abile a coprire più zone del campo. Lo Celso è un sinistro naturale che ha giocato a destra nel tridente, nei due mediani davanti alla difesa oppure anche come seconda punta. Non solo. Con l’Argentina ha interpretato anche la fascia sinistra in una linea a quattro. Un jolly, insomma.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che in questo momento sta valutando e che presto prenderà una decisione. La Fiorentina è alla finestra, pronta a cogliere eventuali occasioni in un calciomercato che l’ha vista fin qui lavorare con anticipo, strategia e programmazione. Lo scrive Repubblica.

