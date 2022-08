Futuro in serie A per German Pezzella? Stando quanto riportato da La Stampa, sul difensore argentino ex Fiorentina si sono mosse sia il Monza che il Torino. Dunque, sfida anche in orbita mercato tra le due compagini che si affronteranno durante la prima giornata di Serie A.

TMW, LA SALERNITANA TORNA SU RANIERI. IL TERZINO PIACE A MISTER NICOLA: È IN CIMA ALLA LISTA DEI GRANATA