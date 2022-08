TMW, la Salernitana torna su Ranieri. Il terzino piace a mister Nicola: è in cima alla lista dei granata

Luca Ranieri torna in orbita Salernitana. Come raccolto da TMW, il club campano è alla ricerca di un esterno e il classe ’99 è tornato in cima alla lista, dopo averlo avuto già in prestito lo scorso anno. A Nicola piace per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e in queste ore sono in corso contatti con la Fiorentina per riaverlo in maglia granata.