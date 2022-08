Pedullà: “La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza”

Tre giorni fa vi avevamo anticipato il forte rilancio del Villarreal per Giovani Lo Celso, a prescindere da presunti problemi del club. Tre giorni dopo ci sono state conferme totali sul ritorno di Lo Celso in Spagna dopo la parantesi ricca di soddisfazioni e che ha portato il Villarreal ad avere un clamoroso percorso in Champions. La Fiorentina ci ha provato, il Napoli apprezza il profilo ma ha altre priorità, la volontà di Lo Celso ha fatto la differenza, con il via libera del Tottenham e con il Villarreal che si prepara a riaccogliere un centrocampista di qualità. Lo scrive Alfredo Pedullà sul sito

