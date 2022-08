Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il Villarreal è molto vicino a Giovani Lo Celso, il centrocampista argentino classe 1996 di proprietà del Tottenham sarebbe ad un passo dal ritorno in spagna. Il Tottenham avrebbe aperto alla formula del prestito secco senza alcun diritto nè obbligo di riscatto. A questo punto la Fiorentina, che aveva messo in cima alle proprie preferenza il calciatore, sarebbe scavalcata e in attesa degli eventi.

