CorSport, attenta Fiorentina: il Napoli pensa a Lo Celso in caso di addio di Zielinski

In caso di addio di Zielinski, il Napoli torna su Napoli

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli qualora partisse Zielinski. Oltre a Barak, nome finito sul tavolo delle trattative (ma non particolarmente caldo) con il Verona in occasione dell'affare-Simeone, il ds Giuntoli ha cominciato a sondare la pista che porta a Giovani Lo Celso, 26 anni, in uscita dal Tottenham. La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/in-inghilterra-ce-la-fila-per-rasmussen-qpr-norwich-e-swansea-pronti-ad-investire-sul-difensore/182453/