CorSport, attenta Fiorentina: il Napoli pensa a Lo Celso in caso di addio di Zielinski
In caso di addio di Zielinski, il Napoli torna su Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2022 17:01
Nome nuovo per il centrocampo del Napoli qualora partisse Zielinski. Oltre a Barak, nome finito sul tavolo delle trattative (ma non particolarmente caldo) con il Verona in occasione dell'affare-Simeone, il ds Giuntoli ha cominciato a sondare la pista che porta a Giovani Lo Celso, 26 anni, in uscita dal Tottenham. La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
IN INGHILTERRA C’È LA FILA PER RASMUSSEN: QPR, NORWICH E SWANSEA PRONTI AD INVESTIRE SUL DIFENSORE
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