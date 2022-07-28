In Inghilterra c'è la fila per Rasmussen: Qpr, Norwich e Swansea pronti ad investire sul difensore
In Inghilterra parte la corsa a Jacob Rasmussen: Qpr, Norwich e Swansea sul centrale della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2022 15:19
In Inghilterra c'è la fila per Jacob Rasmussen. Secondo quanto riportato da Football Insider, portale di calcio inglese, alcuni club di Championship, seconda divisione inglese, sarebbero pronti ad investire sul difensore centrale della Fiorentina. Tra questi, ci sarebbero QPR, Norwich e Swansea.
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