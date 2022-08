Nazione, Bajrami e Lo Celso i nomi più gettonati. La Fiorentina pensa alla mossa a sorpresa

Bajrami (Empoli) e Lo Celso (Tottenham) sono i nomi più gettonati, ma si tratta oggettivamente di due situazioni di mercato molto diverse fra loro. Per il primo la chiave poteva essere Zurkowski, ma il fatto che l’Empoli abbia ceduto ieri Viti (15 milioni), potrebbe coincidere (su pressione dell’allenatore Zanetti) con uno stop definitivo all’addio. Per il secondo, ogni discorso con il club inglese è farcito dalla necessità di un investimento che coincide poco con quanto di solito un club va a fare nella parte finale del mercato. Dunque? Dunque anche in questo caso, la Fiorentina potrebbe riservarsi la possibilità di calare una mossa a sorpresa, magari andando su un obiettivo meno ingombrante per le scelte di Italiano e che allo stesso tempo possa comunque essere garanzia di un inserimento definitivo in prospettiva. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “TEST IMPEGNATIVO, ARRABBIATO PER IL PRIMO GOL. SODDISFATTO DELLA PRESTAZIONE, NON DEL RISULTATO”