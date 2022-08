Corriere dello Sport, la Lazio si inserisce per Lo Celso ma la Fiorentina può accelerare

La Lazio si è inserita per Lo Celso in uscita dal Tottenham. Paratici cede l’argentino in prestito con riscatto, forse non obbligatorio. Può tornare al Villarreal, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. Lo tratta la Fiorentina. Italiano ci pensa per aggiungere estro e soluzioni sulla linea mediana. Il Napoli pare si sia sfilato. Domani è atteso Commisso a Firenze per accelerare. In Inghilterra accostavano Lo Celso ai viola in prestito con riscatto fissato a 17 milioni. Se si tratta di un’opzione o di un obbligo, non è scontato. Dipende dalle condizioni, certo. Anche dai rapporti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

