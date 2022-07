Nazione, Lo Celso-Fiorentina il nodo è l’ingaggio da 4,5 milioni: resta un’opzione affascinante 

Intanto è ormai chiara la strategia in entrata. Una mezzala di qualità arriverà, probabilmente senza fretta. Il nome di Giovani Lo Celso (argentino di passaporto italiano) è attuale. Il club viola ha sondato il Tottenham per un prestito. La risposta è stata positiva, ma il nodo è l’ingaggio. Il centrocampista guadagna 4,5 milioni a stagione. Troppi. In questo momento rimane sullo sfondo, non fra le priorità pur essendo un’opzione affascinante. Lo scrive La Nazione.

