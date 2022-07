Terracciano: “Mi dispiace, quest’anno sono l’unico portiere che non sa cantare”

Intervenuto sul palco durante la presentazione della Fiorentina a Moena, Pietro Terracciano ha parlato del lavoro dei viola durante il ritiro:”Non avevamo dubbi del calore di Moena. Vi ringrazio a nome mio e della squadra. Questa vicinanza già da subito sarà importante per tutta la stagione. Vi chiede molto Porracchio? Più che altro chiede i soldi. Stagione passata abbiamo saldato, sennò non ci riconfermava quest’anno. Stiamo lavorando bene, importante mettere benzina nel serbatoio. Sappiamo quello che ci chiede il mister, l’unica cosa che mi dispiace è che sono l’unico portiere che non sa cantare quest’anno. Spero che non vada ad infierire sul rapporto con il mister (ride, ndr). Lo seguiamo, sappiamo che questo lavoro porterà i suoi frutti”.