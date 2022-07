Venuti: “Fiorentina, lasciati trasportare da questo entusiasmo. Vogliamo obiettivi sempre più importanti”

Intervenuto sul palco durante la presentazione della Fiorentina a Moena, Lorenzo Venuti ha parlato del lavoro dei viola durante il ritiro:”Direi che dobbiamo farci trascinare da questo entusiasmo. Dobbiamo cavalcare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, migliorarci e raggiungere obiettivi sempre più importanti. Allenamenti duri? Quest’anno le partite saranno molto ravvicinate, per questo il tempo di recupero sarà poco. Per questo dobbiamo lavorare e sfruttare questo momento di preparazione per lavorare il più possibile e per farci trovare pronti”.