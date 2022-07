Biraghi: “Sappiamo di rappresentare un popolo. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così”

Intervenuto sul palco durante la presentazione della Fiorentina a Moena, capitan Cristiano Biraghi ha parlato del lavoro dei viola durante questo ritiro: “Stiamo andando bene. Abbiamo la fortuna di lavorare per il secondo anno con mister Italiano, i meccanismi sono già rodati ed è più facile. Rispetto lo scorso anno abbiamo già a disposizione i nazionali, per questo stiamo già andando forte. Giovani? Per loro è bello. Ci siam passati tutti. Per loro è un motivo d’orgoglio allenarsi con questa squadra davanti a tutte queste persone. Rappresentiamo un popolo, ma l’hanno già capito: sono ragazzi intelligenti, oltre che bravi”.