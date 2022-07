Nazione, la Fiorentina studia il colpo Lo Celso: offerta viola prestito con riscatto da circa 17,5 milioni

Capitolo mezz’ala: mentre la candidatura di Bajrami resta sempre sullo sfondo, dalll’Inghilterra arrivano conferme sul tentativo fatto dalla Fiorentina per arrivare al trequartista del Tottenham Giovani Lo Celso. Ad aggiungere un capitolo alla trattativa l’edizione on line del Sun Express. Che alla Fiorentina piaccia l’argentino – affetto ricambiato – è noto. Nel mezzo il Tottenham che non ha intenzione di fare sconti, soprattutto per quello che riguarda l’idea di cedere definitivamente il giocatore. Fino a qui, niente di nuovo. Ma, appunto, secondo il sito inglese, l’elemento in più sarebbe l’offerta che i viola avrebbero offerto agli Spurs: 15 milioni di sterline per un riscatto da concretizzare la prossima stagione. Circa 17 milioni e mezzo di euro. Diplomazie, si dice, a lavoro, strizzando l’occhio all’Europa. Intesa come Conference. Lo scrive La Nazione.

