Gazzetta, Lo Celso è l’obiettivo numero uno della Fiorentina ma lui vuole il Villarreal

I dirigenti viola adesso che hanno sistemato la casella centrale in difesa, hanno il tempo per concentrarsi sulla ciliegina. E se lo vogliono prendere, questo tempo, anche perché l’obiettivo numero uno è sempre più lontano: Giovani Lo Celso. L’argentino sarebbe stato il profilo perfetto, perché avrebbe dato personalità alla Viola e l’esperienza internazionale che manca un po’ a tutti. Ma non è tanto una questione di soldi che chiede il Tottenham. Il fatto è che Lo Celso vuole fortemente tornare al Villareal. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

