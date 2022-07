Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione complicata: il Tottenham non sposa la compartecipazione all’ingaggio 

Un po’ come per il centrocampista che il club vuole consegnare a Italiano per completare il reparto. La risposta ottenuta dal Tottenham per il prestito di Lo Celso non è stata incoraggiante. Il discorso è semplice: la Fiorentina dovrebbe ripetere un’operazione come quella realizzata per ingaggiare Odriozola. Il Tottenham però, a differenza del Real Madrid, non sposa la politica della compartecipazione all’ingaggio. Lo scrive La Nazione.

