(FOTO) Sfida a ping pong tra Luka Jovic e mister Vincenzo Italiano. Milenkovic a dirigere l’incontro

Dopo il triangolare di ieri con Olginatese e Sanvitese, Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo alla sua Fiorentina. Tanti gli hobby scelti dai viola: tra il relax totale e l’escursione in montagna, c’è spazio anche per il ping pong. Infatti, pochi minuti fa è andata in scena la sfida tra mister Italiano e il nuovo arrivato, Luka Jovic. Ma non erano soli, a dirigere l’incontro c’era Nikola Milenkovic. Di seguito la foto della partita tra il mister e il centravanti serbo.