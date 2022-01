Dall’Argentina: “La trattativa della Fiorentina per Lo Celso si è interrotta, ostacolo ingaggio”

“Giovani Lo Celso non rafforzerà la Fiorentina in questo mercato. Esistono trattative tra il Tottenham e il club italiano ma la trattativa non è andata a buon fine, lo stipendio del giocatore ha interrotto le trattative. Conversazioni chiuse.”

Questo è quanto riporta il giornalista argentino Pedro Almeida, il primo che aveva parlato di Lo Celso come possibile nuovo rinforzo della Fiorentina. Dunque, secondo questa informazioni, sfuma la possibilità di vedere Lo Celso con la maglia viola

Giovani #LoCelso will not reinforce Fiorentina in this market. Exist talks between Tottenham and the Italian club but the deal did not progress, player’s salary stoped the negotiations. Conversations closed.❌️🇦🇷 #Fiore #THFC https://t.co/gE6XSjIqyo

— Pedro Almeida (@pedrogva6) January 28, 2022