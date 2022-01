ASL di Firenze ha bloccato Vlahovic perchè positivo, non può partire subito per Torino

Importanti novità circa i prossimi appuntamenti di Dusan Vlahovic in vista del trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. Secondo il TGR Rai Toscana l’attaccante potrebbe essere già domani mattina a Torino, dove lo aspettano per le visite mediche. La partenza sarebbe dovuta avvenire già nella notte, ma la ASL saputo la notizia lo ha bloccato in quanto non sono ancora passati 7 giorni dalla sua positività al tampone. Per questi motivi, non è da escludere un “trasporto protetto” in modo da farlo arrivare a Torino già nelle prossime ore. Lo riporta TMW

