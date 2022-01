Radio Bruno, Commisso arrabbiato per lo striscione affisso contro di lui su Ponte Vecchio

Dopo una considerazione e una domanda di un tifoso viola riguardante lo striscione affisso contro Commisso su Ponte Vecchio nella mattinata di oggi, la redazione del Pentasport ha raccontato che il presidente della Fiorentina ha saputo dall’America, dove in questo momento si trova, dell’iniziativa di protesta e sarebbe molto arrabbiato e deluso per l’accaduto. Un gesto che arriva dopo giorni di grandi critiche al patron viola dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus per 70 milioni.