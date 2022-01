Come riporta La Nazione, questa mattina a Ponte Vecchio è stato appeso uno striscione raffigurante il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, “truccato” come Joker segno che i tifosi viola non hanno affatto digerito di aver venduto il proprio giocatore più forte alla Juventus in pieno campionato. Lo striscione poco dopo è stato rimosso dalla polizia municipale