Dall’Argentina svelano l’enigma: “La Fiorentina sta provando a prendere Lo Celso dal Tottenham”

Pedro Almeida, noto esperto di mercato argentino, nel pomeriggio aveva fatto intendere un possibile colpo della Fiorentina su un giocatore argentino. Lo stesso Almeida, poche ore dopo, ha spiegato il suo messaggio e ha scritto: “La Fiorentina è interessata al prestito di Giovani Lo Celso dal Tottenham. Affare complicato… ma possibile. Vediamo cosa succede”. Ricordiamo che Lo Celso, centrocampista titolare campione con l’Argentina in Copa America, classe 1996, non si sta trovando benissimo con Antonio Conte alla guida degli Spurs.

Fiorentina is interested in loan of Giovani #LoCelso from Tottenham. Complicated deal… but possible. Let’s see what happen. 🇦🇷🟣 #Fiore #THFC https://t.co/pQqQYMX6XB

— Pedro Almeida (@pedrogva6) January 27, 2022