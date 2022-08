Fabrizio Romano scrive: “Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto”

Giovani Lo Celso è uno dei nomi che circola nel mercato della Fiorentina, il centrocampista offensivo classe 1996 di proprietà del Tottenham è in uscita dal club inglese e la società viola è interessata all’argentino. Ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato estero, Tottenham e Villarreal sono vicini all’accordo per il trasferimento di Lo Celso con la formula del prestito con diritto di riscatto

Tottenham and Villarreal are working on Gio Lo Celso, top priority and now closer… and also discussed Tanguy Ndombele in separated deals. 🚨🟡 #THFC

Been told both deals are discussed on loan with buy option clause that could become mandatory in case of some targets achieved. pic.twitter.com/V5KMH3nzex

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022