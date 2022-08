L’assist di Conte alla Fiorentina: “Lo Celso? Avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore del Tottenham ha commentato in conferenza stampa la situazione relativa agli esuberi, tra cui Lo Celso, centrocampista che piace alla Fiorentina: “C’è il Mondiale, quindi molti giocatori vogliono giocare regolarmente. Ecco perché a volte è meglio che il giocatore e il club trovino una soluzione. Perché avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra”.