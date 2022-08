La dirigenza della Fiorentina vuole regalare ad Italiano un centrocampista di livello, per questo stanno proseguendo il corteggiamento verso Giovani Lo Celso del Tottenham. Per ora però, il giocatore è in trattativa con il Villarreal, per un ritorno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

