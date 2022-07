Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Trattativa complicata, il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo

Capitolo Lo Celso. Le carte sono in tavola e chiare tra Fiorentina e Tottenham. Anche un presunto ritorno di fiamma del Villarreal non pare aver scomposto più di tanto gli attori protagonisti, visto che gli Spurs non si muovono dal proposito di cedere a titolo definitivo l’esterno di centrocampo argentino. Al momento le due parti si sono prese un attimo di riflessione, convinte comunque che servirà un po’ di tempo per mettere a punto tutti i dettagli di una operazione complessa e delicata. In ogni caso potrebbe anche esserci un’accelerata, non necessariamente su Lo Celso, nei primi giorni di agosto. Lo scrive La Nazione.

