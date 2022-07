(FOTO) Joe Barone passeggia per le vie di Moena e si ferma a parlare con i tifosi viola

Mentre la Fiorentina fa festa nel Resort Dolce Casa, Joe Barone ha deciso di prendersi una serata di pausa per le vie di Moena. Il direttore ha deciso di rilassarsi per le vie del paesino della Val di Fassa, concedendosi anche ai tifosi della Fiorentina. Nell’arco della serata, infatti, Barone è stato immortalato in più occasioni fermo a parlare con i supporters della squadra viola. Di seguito gli scatti direttamente da Moena:

