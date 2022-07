Dall’Inghilterra: “Fiorentina su Lo Celso, offerto al Tottenham un prestito con riscatto a 17 milioni”

Come riportato dal giornalista inglese Gary Jacobs sulle pagina del Sun Express, la Fiorentina avrebbe offerto al Tottenham per Lo Celso un prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Il centrocampista argentino classe 1996 è di proprietà degli Spurs ma da gennaio ha giocato in prestito con la maglia del Villarreal, grande protagonista in Champions League. La prima offerta viola per Lo Celso è stata rifiutata, adesso questa nuova offerta con la speranza che la dirigenza della Fiorentina possa portare a casa questo grande colpo per il centrocampo

