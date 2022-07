Italiano stuzzica Ikonè sui tiri: “Dobbiamo fare richiesta per far allargare la porta per Jonny”

Mattinata di allenamento per la Fiorentina sul campo del centro sportivo Benatti di Moena, la squadra viola ha prima provato le soluzioni offensive, poi ha svolto una partitella a campo ridotto e alla fine della seduta gli esterni e le mezzale hanno tirato in porta dopo un simbolico uno contro uno. Tra questi anche Ikonè, che però faceva fatica a segnare. Cosi Vincenzo Italiano lo ha stuzzicato ripetutamente e ha esclamato: “Dobbiamo fare richiesta per allargare le porte per far segnare Jonny”. Alla fine dei canonici tiri, il tecnico ha ancora insistito su Ikonè, lasciandolo solo sul terreno di gioco per fargli provare e riprovare la conclusioni con l’uno contro uno e poi il tiro in porta, con alterne fortune per il calciatore francese uscito comunque carico dal campo insieme con Italiano.

