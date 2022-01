Repubblica, Lo Celso-Amrabat, intrigo di mercato tra Tottenham e Fiorentina

Da Londra il Tottenham insiste per Amrabat attualmente in Coppa d’Africa. L’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina ha aperto alla cessione a patto che l’esborso finale sia comunque vicino ai quasi 20 milioni spesi due anni fa per acquistare il calciatore. Ma con gli Spurs le trattative potrebbero non esaurirsi qui: dall’Argentina nelle ultime ore è salita fortemente alla ribalta la candidatura di Lo Celso. L’operazione non è comunque semplice, un po’ per l’ingaggio. Lo scrive Repubblica.

