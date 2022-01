Brovarone: “Il Tottenham aveva offerto Lo Celso alla Fiorentina. Italiano aveva chiesto Berardi”

L’intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno riguardo la situazione il mercato di casa Fiorentina, le sue parole:

“Secondo me questa situazione con il Penarol non va in porto. Vogliono il 30% della percentuale della futura rivendita, va bene cosi anche se mi dispiace perchè a me Agustin Alvarez piace tantissimo. Pulgar? Sa che non giocherà più perchè c’è Torreira. Avrei preso Lo Celso, so che gli è stato proposto dal Tottenham, io lo avrei preso subito, ha una duttilità meravigliosa in tutto il centrocampo.

Vlahovic? La Fiorentina è uscita sconfitta da una battaglia che non è nemmeno iniziata. La proposta di rinnovo per Vlahovic era stata accettata ma era stato chiesta la commissione di 1 milione ma in quel momento Vlahovic non giocava e non segnava. Dopo quando è esploso la Fiorentina gli ha fatto delle proposte scioccanti ma ha trovato un gruppo di agenti che è stato risucchiato da altre cose. I suoi agenti avevano già un accordo con la Juventus, c’era poco da fare per la Fiorentina. Non è vera la storia che il calciatore sia stato sotto scacco degli agenti, nel calcio di oggi gli agenti sono schiavi dei calciatori.

La Fiorentina è ovunque, stanno lavorando benissimo, non c’è giovane emergente su cui non ci sono gli occhi degli uomini di mercato viola. Loro sono sereni. Italiano? Credo che all’allenatore non facessero impazzire la caratteristiche di Cabral, voleva altre caratteristiche. Oggi Italiano merita di essere seguito nelle richieste, c’è un grande feeling tra lui e Pradè. Aveva chiesto Berardi in estate, adesso è normale che sia poco contento di non avere più Vlahovic fino a giugno.

Credo che adesso la Fiorentina cambi totalmente modo giocare, Cabral, che mi piace tantissimo, è straordinario fisicamente, ha un modo di giocare diverso da Vlahovic. Secondo me Vlahovic ingolfava il modo di giocare della squadra che adesso si possa sciogliere nel suo modo di giocare. Dusan andava a combattere a centrocampo e si andava a prendere le palle in quella zona di campo.”

FIORENTINA-UDINESE, GLI SCENARI DL GIUDICE SPORTIVO