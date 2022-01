La Fiorentina vince a tavolino o rigioca contro l’Udinese? Giudice sportivo si prende altri 7 giorni

Era attesa entro oggi, ma slitta ancora la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla mancata disputa di Fiorentina-Udinese dello scorso 6 gennaio a causa del focolaio Covid rilevato tra i friulani. “Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca con atti trasmessi a questo gGudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso (pag 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, non chè in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante“.

Queste le conclusioni del Giudice sportivo, contenute nel documento pubblicato oggi. Il giudice ha valutato questi fatti: “L’8 gennaio l’Udinese aveva inviato il ricorso in cui aveva chiesto il riconoscimento di cause di forza maggiore che le impedivano di poter disputare il match del Franchi, richiamando anche precedenti giurisprudenziali e avvertendo poi (il giorno 19) di essersi costituita in giudizio davanti al Tar FVG per aderire alle posizioni dell’Azienda sanitaria quanto al ricorso giurisdizionale proposto dalla Lega di A. Lega che ritiene infondate le ragioni dell’Udinese in riferimento alle cause di forza maggiore, in quanto la società friulana avrebbe potuto impiegare giocatori non destinatari del provvedimento della ASL del 5 gennaio (provvedimento sospeso il giorno 8). Dalla Fiorentina nulla è pervenuto al giudice sportivo in merito alla vicenda”. La gara rimane quindi sub judice.

CECCHI SI CONSOLA