Cecchi: “Senza Vlahovic siamo più scarsi, ma abbiamo l’identità più forte, vinciamo sull’orgoglio”

Stefano Cecchi, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno della cessione di Vlahovic alla Juventus, queste le sue parole:

“So benissimo che con la cessione di Vlahovic siamo più scarsi, che adesso sarà molto più difficile andare in Europa League ma non si risponde alle difficoltà con il piagnisteo, ma dimostrando cosa vali. Adesso il popolo viola ha vinto con l’orgoglio e la passione, con bellezza di avere in squadra solo chi ci vuole stare davvero, non chi pensava già di andare via. Capisco che adesso è più difficile di arrivare in Europa League, ma adesso chiedo a Italiano di darmi quello che mi ha dato fino ad ora, l’orgoglio di tifare Fiorentina. Italiano non deve dimostrare di essere fiorentino, deve dimostrare di essere bravo con quello che ha a disposizione” conclude Cecchi.

