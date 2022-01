TMW, Ribery lascia il calcio, dopo il flop alla Salernitana il francese dice addio già a gennaio

La Salernitana è a un passo da Diego Perotti. Conferme su una trattativa iniziata ieri ed in dirittura d’arrivo: Sabatini lo portò alla Roma nel 2016 e lo vuole subito. Essendo svincolato l’ex Roma può firmare anche nei prossimi giorni, non c’è impellenza, ma le parti sono davvero vicinissime sulla base di un accordo fino a giugno. Dovrebbe sostituire Franck Ribery: il francese va verso la risoluzione ed è probabile che dica addio al calcio giocato dopo l’avventura in quel di Salerno e i due anni di Firenze alla Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

