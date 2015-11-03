Notizie Ribery Fiorentina Fiorentina

TMW, Ribery lascia il calcio, dopo il flop alla Salernitana il francese dice addio già a gennaio
31 gennaio 2022 14:28
Frey: “Fiorentina in alto mare, Ribery vuole restare non c’è problema economico. Va rispettato”
30 giugno 2021 13:12
Ribery: “Voglio restare alla Fiorentina, è la mia priorità. Mi trovo bene con i tifosi e la città”
30 giugno 2021 13:02
Toni: “Fiorentina non corretta con Ribery, non lo ha chiamato nessuno. Qualcuno provveda”
30 giugno 2021 12:53
Oggi scade il contratto di Franck Ribery, il suo futuro (sembra) lontano dalla Fiorentina
30 giugno 2021 09:41
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