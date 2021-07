Toni: “Fiorentina non corretta con Ribery, non lo ha chiamato nessuno. Qualcuno provveda”

L’ex attaccante e bomber della Fiorentina, Luca Toni, è intervenuto telefonicamente a Lady Radio e dopo aver commentato la vicenda allenatore, ha espresso una considerazione su Franck Ribery oggi all’ultimo giorno di contratto con la squadra viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Ribery? La Fiorentina non è stata corretta con lui, tra Commisso, Barone e Pradè non lo ha chiamato nessuno per spiegargli i piani e cosa sta succedendo. L’ho sentito, e mi ha espresso la volontà di rimanere, aveva anche parlato con Gattuso… Lui ha dato tanto in questi due anni e la squadra si è aggrappata alla sua esperienza, ed è per questo che bisognerebbe chiamarlo, qualcuno provveda”.

Oggi scade il contratto di Franck Ribery, il suo futuro (sembra) lontano dalla Fiorentina