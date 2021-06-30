Frey: “Fiorentina in alto mare, Ribery vuole restare non c’è problema economico. Va rispettato”

Ribery merita rispetto

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Queste le dichiarazioni legate soprattutto al futuro di Franck Ribery:

"Franck è rimasto molto stupito perché non lo ha chiamato nessuno, ci siamo sentiti molto spesso in questi giorni e vedo una Fiorentina a livello strategico-societario in alto mare. Non sono ben chiari gli obiettivi. A prescindere dal calciatore Ribery c'è anche l'uomo che merita assoluto rispetto, lui vuole restare ed il problema non è economico, ha ancora voglia di divertirsi e se non sarà a Firenze lo farà altrove".

Ribery: “Voglio restare alla Fiorentina, è la mia priorità. Mi trovo bene con i tifosi e la città”

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