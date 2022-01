Galli controcorrente: “La Fiorentina senza Vlahovic ha più possibilità d’Europa visto chi è arrivato”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli: “Con le alternative che sono state prese a Vlahovic, con tutti questi giocatori che sono arrivati a gennaio, la Fiorentina ha più possibilità di andare in Europa. Aspetto al varco la società però per il difensore. Cabral ha fatto tantissimo gol negli ultimi anni, qual è il problema? La dirigenza non mi piace un granchè ma ha fatto una grande operazione. Se poi vogliamo fare gli italiani medi che si lamentano sempre è un altro discorso”

SAPONARA RINNOVA CON LA FIORENTINA