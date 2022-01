Tmw, Saponara rinnova fino al 2024, la Fiorentina accontenta Italiano. L’annuncio settimana prossima

Riccardo Saponara, trequartista classe ’91, è sicuramente uno degli giocatori più positivi della Fiorentina di Vincenzo Italiano fino a questo momento della stagione. Un motivo in più per continuare il proprio rapporto col club viola. Il rinnovo del contratto, infatti, è molto vicino: in scadenza a giugno, Saponara prolungherà col club viola fino al 2024, per la gioia di Italiano che lo ha avuto anche a La Spezia. Terminato il mercato di gennaio, nei prossimi giorni arriverà la firma, probabilmente già la prossima settimana. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

