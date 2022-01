Radio Bruno, Fiorentina tranquilla su Kokorin, potrebbe venderlo anche nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è tranquilla riguardo la cessione di Kokorin dato che nei mercati esteri, quelli più interessati a Kokorin come Russia o Arabia, non chiudono nella giornata di oggi come in Italia quindi si potrà trattare la sua cessione anche nei prossimi giorni. Resta anche sul tavolo la possibilità di una rescissione consensuale del contratto.

