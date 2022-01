Corriere fiorentino racconta: “Italiano deluso perchè non avvisato. Adesso rifiuta l’obiettivo Europa”

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino, Italiano non sarebbe affatto contento di quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato. La cessione di Dusan Vlahovic gli è stata comunicato solo a cose fatte (nella giornata di lunedi, quando ormai era tutto definito) e adesso è costretto a ripartire da zero dal punto di vista tattico, il tecnico avrebbe preferito un sostituto che già conoscesse il calcio italiano, i nomi preferiti erano Scamacca, Milik e Schick ma dopo Ikonè (Italiano preferiva Berardi) è arrivato un altro straniero che deve avere il suo tempo per ambientarsi. L’allenatore della Fiorentina adesso non vuole sentir parlare di obiettivo Europa dato che ha perso il suo giocatore più forte a gennaio.

CHI SONO I VIKING, IL GRUPPO DEGLI ULTRAS DELLA JUVENTUS ARRIVATI A FIRENZE