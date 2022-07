Corriere dello Sport, Lo Celso-Fiorentina contatti interrotti: il Tottenham non apre al prestito 

L’idea, più remota per una serie di motivi, è quella relativa a Giovani Lo Celso per il quale tuttavia i contatti sono stati interrotti da giorni. Se infatti l’argentino fino a poco tempo fa poteva rappresentare un sogno da coronare (i viola lo hanno solo sondato, mai trattato) adesso l’ex Villarreal rischia di trasformarsi in un miraggio: il Tottenham, proprietario del cartellino, non ha intenzione per lui di concludere trasferimenti in prestito (ma solo a fronte di una cessione a titolo definitivo) mentre la valutazione del giocatore non è mai scesa sotto i 20 milioni. Impossibile, ad oggi, trattare a queste condizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

