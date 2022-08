Nazione, Lo Celso-Fiorentina c’è l’accordo, manca quello con il Tottenham. Villarreal distante

Capitolo Lo Celso. Si era sparsa la voce di un incontro tra i rappresentanti del giocatore argentino e la Fiorentina. Ma al di là dei contatti (presunti o veri) in questo momento i viola restano pretendenti concreti e credibili. La trattativa esiste e l’accordo con il giocatore pare già sul tavolo. Restano da trovare gli incastri con il Tottenham, soprattutto sui bonus per raggiungere la cifra richiesta. E l’avventura futura in Europa non è secondaria. Nella stessa situazione si trova anche il Villarreal che resta l’alternativa, anche se in questo momento gli spagnoli sono distanti da quanto chiedono gli inglesi per lasciar partire il nazionale argentino. Lo scrive La Nazione.

