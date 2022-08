Pedullà fa sognare: “Lo Celso obiettivo della Fiorentina, dieci giorni fa il rilancio con il Tottenham”

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito riguardo Lo Celso e la Fiorentina:

Giovani Lo Celso è un obiettivo concreto per la Fiorentina. Al primo posto nella lista per il centrocampo. Più defilato c’è Bajrami, proposto in più occasioni dal suo agente Ramadani, ma il club viola vuole capire la fattibilità per il centrocampista in uscita dal Tottenham. Il Villarreal, come già raccontato, vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione e ci sarebbe la disponibilità del diretto interessato. Ma la Fiorentina ha i fari accesi, addirittura da gennaio quando ve ne abbiamo parlato in occasione di un possibile scambio – poi naufragato – con Amrabat. Ma il gradimento era totale già dalla sessione invernale di mercato ed è rimasto sempre più attuale, al punto che circa dieci giorni fa avevamo rilanciato sul club viola. Sarebbe il regalo da ciliegina sulla torta di una campagna acquisti comunque importante. Il Napoli, anche questo ve lo abbiamo raccontato, è interessato a Lo Celso, c’è un gradimento importante, ma in questo momento le priorità sono Raspadori e il portiere.

IL VIDEO DELLA FOLLIA DI BERARDI CONTRO UN TIFOSO