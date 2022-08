Nazione, Lo Celso-Fiorentina nodo ingaggio e formula. Bajrami resta l’alternativa 

Rilanci e contro rilanci. La partita a scacchi per arrivare a Lo Celso rischia di logorare. Ma la Fiorentina ha le idee ben chiare in testa e non si lascia impressionare da quanto filtra un po’ da tutte le parti. Si dice che il Villarreal abbia deciso di bussare direttamente alla porta del Tottenham per trovare l’accordo – e il via libera – per riprendersi il giocatore. Ma al momento, da giorni, si resta al ’si dice’. La certezza è che l’argentino è stato avvisato al Torneo de L’Alcúdia, e casualmente nella stessa tribuna c’era anche Burdisso. Coincidenze, sicuramente. Al momento resta sempre in agenda l’appuntamento per giovedì, con il Villarreal (il club spagnolo si fa forte dell’esperienza che Lo Celso ha già fatto nella Liga) in agguato, almeno ciò che filtra dall’Argentina. Il nodo per tutti è l’ingaggio del giocatore, oneroso, e la formula per arrivare a farlo partire da Londra.

Lo Celso non ha fretta e aspetta la soluzione più adatta alle sue ambizioni. L’avventura in Italia lo stuzzica, come giocare insieme al suo compagno di nazionale Nico Gonzalez, con il quale – secondo indiscrezioni – ci sarebbe stata uno scambio di messaggi. Magari avranno parlato solo dell’Albiceleste. La Fiorentina, dal canto suo, resta ferma nelle sue idee, lasciandosi sempre aperta le porte delle alternative. Perché come sappiamo gli equilibri nel mercato sono molto instabili ed è bene avere un piano di ’riserva’. Per questo i contatti con l’Empoli non sono mai venuti meno, con Bajrami sul piatto. Ma anche altri giocatori (Nastasic e Maleh?) a iniziare da Zurkowski che gli azzurri riprenderebbe volentieri, ma che anche Italiano si terrebbe proprio perché nella mediana in questo momento la Fiorentina è in sofferenza numerica. Qualcuno direbbe anche tecnica. Ecco perché Lo Celso resta sempre un pallino per dare sostanza al centrocampo viola. Non che il talentino dell’Empoli non sia interessante, ma a livello di esperienza europea l’argentino ha qualcosa in più. Già, l’Europa. La svolta potrebbe proprio essere quella. Non un mistero, per la verità. Lo scrive La Nazione.

