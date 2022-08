Nazione, Fiorentina vigile su Lo Celso, l’accordo con il Villarreal manca ma il Tottenham spara 

La Fiorentina resta vigile anche sul futuro di Giovani Lo Celso. Anche in questo caso la situazione è chiara. Il Villarreal avrebbe cercato un affondo ma se il Tottenham ed il giocatore fossero veramente convinti, l’accordo con gli spagnoli sarebbe già andato in porto. Gli inglesi chiedono tanto, come la Fiorentina sa bene. Lo scrive La Nazione.

