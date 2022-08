Tanto giro palla, ma pochi tiri in porta: la Fiorentina deve iniziare a pungere. Termina 0-0 con il Qatar

Termina 0-0 l’amichevole tra la Fiorentina e il Qatar. Gli uomini di Italiano giocano un buon calcio: tanto fraseggio ma, come lo scorso anno, manca il cinismo davanti alla porta. Sono solo 2 i tiri indirizzati verso la porta, mentre ben 8 i tiri che si sono spenti sul fondo. Le tre occasioni nitide per i viola. Le prime due nel primo tempo: al 10′ Saponara che, dopo lo scambio con Jovic, centra il portiere a pochi passi dalla porta. Poi Ikoné, al 29′ che, sempre dopo uno scambio con Jovic, non riesce a depositare in porta. Il secondo tempo la musica non cambia. La Fiorentina tiene sempre in mano il gioco, ma non riesce mai ad essere incisiva. Il primo, e unico, squillo della ripresa avviene al 75′ con Zurkowski che aggancia un pallone in area di rigore e lascia andare un bolide sotto la traversa che troverà il prontissimo Al–Sheeb. Termina così, senza nessuna rete, l”amichevole tra Fiorentina e la Nazionale qatariota. Appuntamento al 6 di agosto quando gli uomini di mister Vincenzo Italiano affronteranno il Betis Siviglia.